Hellas Verona, il report della prima seduta in vista del Milan | News

(fonte: hellasverona.it) Castelnuovo del Garda - Oggi, martedì 30 maggio, allo Sporting Center 'Paradiso', i gialloblù hanno svolto le seguenti attività: lavoro defaticante per chi è sceso in campo contro l'Empoli; attivazione tecnica, possessi e mini partite per chi, invece, non è stato impiegato o è subentrato a gara in corso.