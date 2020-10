Hauge: “Il Milan mi aveva seguito già prima della gara contro il Bodo/Glimt”

Hauge e la trattativa col Milan

ULTIME NOTIZIE MILAN LIVE NEWS – Jens Petter Hauge, nuovo arrivo in casa Milan, è stato presentato ufficialmente in conferenza stampa a Milanello. L’esterno norvegese ha parlato anche del suo trasferimento in rossonero: “Mi avevano seguito prima del match, avevano fatto scouting in Europa e avevano messo l’occhio su di me. Poi si è passati ai preliminari e mi hanno avvicinato. Sanno di quello di cui sono capace”, ha rivelato l’ex giocatore del Bodo/Glimt.

