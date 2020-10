PM – Hauge: “Sono un’ala sinistra. Ecco cosa mi ha detto Haaland”

La conferenza stampa di presentazione di Jens Petter Hauge

ULTIME NOTIZIE MILAN LIVE NEWS – Jens Petter Hauge, nuovo arrivo in casa Milan, è stato presentato ufficialmente in conferenza stampa a Milanello.

Su dove può arrivare il Milan: “Con la nostra qualità possiamo raggiungere alti livelli. Voglio far parte di una squadra ambiziosa, che gioca bene e che alzi l’asticella superando i limiti. Spero sia l’inizio di tanti buoni anni a venire”.

Sull’emozione di firmare il contratto e se Haaland gli ha detto qualcosa: “È stata una bella sensazione firmare e iniziare a lavorare. Haaland è un mio amico e gli ho parlato, mi ha detto di divertirmi, mentre aspettavo la firma mi ha detto di lavorare sodo”.

Sull’importanza per lui di Milan-Bodo Glimt e sull’interesse di altre squadre italiane: “Sì, è stato bello poter dimostrare che potevo far bene con una squadra forte. È stata una possibilità di dimostrare le mie qualità. Anche altri club italiani mi hanno cercato, sì, ma ora sono a Milano e sono felice. Non voglio parlare di cosa poteva essere”.

Su cosa avrebbe risposto se qualcuno gli avesse detto in anticipo che sarebbe andato al Milan: “Non vedo l’ora”.

Sulla concorrenza: “Non mi spaventa, per me la concorrenza è positiva. Devo migliorarmi ogni giorno, in ogni allenamento. Mi motiva e tiene vivo il mio appetito”.

Sulla trattiva col Milan: “Mi avevano seguito prima del match, avevano fatto scouting in Europa e avevano messo l’occhio su di me. Poi si è passati ai preliminari e mi hanno avvicinato. Sanno di quello di cui sono capace”.

Sulla sua posizione in campo: “Posso giocare in posizioni diverse, come ala sinistra. Posso inserirmi o fare combinazioni da trequartista. Sono un giocatore che vuole la palla, essere pericoloso, divertirsi e godersi il supporto dei tifosi”.

Sul Derby: “Certo, ho giocato il mio ultimo derby in Norvegia, vederne uno qui in Italia è stato del tutto nuovo. È stato bello arrivare allo stadio vedendo i tifosi, è stata una grande esperienza per me”.

Sul calcio norvegese: “Sì, penso che la Norvegia abbia molti giovani in crescita e tutti vogliono arrivare ai grandi palcoscenici e alcuni lo stanno già facendo. Per me è un buon momento per essere un giocatore norvegese. Ho imparato molto dai miei coetanei, ma anche da chi magari è già un paio di passi avanti”.

Sulla sua ambizione: “Sì è anche uno dei motivi per cui ho deciso di venire qui. Ci sono tanti grandi giocatori qui e devo essere sempre al meglio se voglio migliorare”.

Sulla prima volta a San Siro col Bodo Glimt: “È stato bellissimo, perché per me è stata una grande esperienza, in uno stadio come quello, contro una squadra come quella… È stata l’esperienza giusta e anche la scelta giusta quella di tornare”.

