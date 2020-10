PM – Dalot: “Posso giocare anche a sinistra. Sulla mia permanenza..”

La conferenza stampa di presentazione di Diogo Dalot

ULTIME NOTIZIE MILAN LIVE NEWS – Diogo Dalot, nuovo arrivo in casa Milan, è stato presentato ufficialmente in conferenza stampa a Milanello

Su dove può arrivare il Milan: “Ci muoviamo passo per passo. Abbiamo ottenuto una grande vittoria. Ci concentriamo sull’Europa League, poi torneremo a casa e penseremo al resto. Abbiamo gli occhi puntati sul Celtic”.

Sul suo terzino d’esempio: “Sono cresciuto guardando tanti bravi calciatori, Dani Alves per esempio è stato d’ispirazione, un giocatore molto bravo che mi ha convinto e ha alimentato il mio sogno di giocare in questa posizione. Uno dei pochi”.

Sulla scelta del Milan su Roma ed Everton: “Appena ho sentito che il Milan era interessato, negli ultimi giorni di mercato, sono stato felice. Ero un po’ in ansia sulla decisione finale, poi mi sono sentito soddisfatto. Ho sempre avuto l’intenzione di venire qui e sono contento sia stato possibile”.

Sull’ipotesi da terzino sinistro: “Sì, come ho detto sono sempre aperto a cambiare”.

Sul suo obiettivo e sulla permanenza: “Quando ho firmato per il Milan ovviamente avevo voglia di ottenere grandi cose, per questo ero motivato a firmare. È stato fantastico e la mia testa è al 100% a Milano adesso, confermo. Spero di fare grandi cose e raggiungere gli obiettivi di squadra”.

Sulla sua posizione in campo: “Nella mia breve carriera ho giocato in diversi ruoli: a sinistra, a destra… Prima cercavo di trovare la mia strada e dopo qualche anno posso dire che la posizione che più mi va a genio è quella di destra, ma sono sempre aperto a nuove avventure. Più indietro, più avanti… Nella squadra quando c’è questa versatilità e giocatori disposti a cambiare e aperti è sempre un lato positivo. Io vorrei costruire la mia carriera a destra”.

Sul Derby e sulla prova di Leao: “Andando verso lo stadio ero senza parole, ho visto centinaia di persone che ci sostenevano. Si va negli spogliatoi e ci si sente più forti dopo scene del genere. Questo è lo spirito del club. Tu sei dentro lo stadio che fai un gol e senti addirittura le urla dall’esterno. È incredibile. Anche a fine partita ci aspettavano, è fantastico. Ora non abbiamo i tifosi allo stadio, ma spero però di riuscire a vedere San Siro pieno in questa stagione. Penso che Leao sia forte e ci aiuterà molto”.

Sulla voglia di migliorare difensivamente: “Come ho detto prima, quando si sa che ci sono degli aspetti da migliorare bisogna lavorare. Devo lavorare sulla difesa, ma anche sull’attacco. Sono nel posto migliore in cui potrei essere. Voglio mantenere questo approccio. Quando si arriva in squadre come questa è facile entrarne a far parte perché c’è la mentalità giusta. Devo continuare a impegnarmi, è un ottimo campionato per migliorarmi. Spero di diventare un giocatore più completo al Milan”.

Sulla sua tecnica: “Come calciatore c’è sempre qualcosa da migliorare. Bisogna continuare a lavorare su quello in cui si è bravi e migliorare ciò in cui non si è perfetti. Io sono sicuramente che ama impegnarsi e sto cercando di mantenere le qualità e migliorare se ho dei difetti. Ovviamente quando si ha davanti una carriera ci sono sempre cose da migliorare, voglio mantenere questa mentalità”.

Su cosa porterà al Milan di ciò che ha imparato allo United: “Quando si gioca in club importanti si portano sempre le esperienze nelle squadre successive, anche a livelli alti. Penso che tutto ciò che ho imparato da quell’esperienza possa essere portato qui. Giocare al Milan però è uguale”.

