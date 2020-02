GUIDA TV – Inter-Milan: diretta su Sky Sport, matchday su Milan TV

NEWS MILAN – Il derby non è stata in modo particolare la specialità del Milan negli ultimi anni, ma la speranza che la ruota giri è sempre l’ultima a morire. Nonostante il vantaggio dell’Inter in classifica. Anche se, per la verità, nelle cinque partite del nuovo anno solare i rossoneri hanno fatto due punti in più dei nerazzurri: 11 a 9. Restano a favore dell’Inter, in ogni caso, i favori del fattore campo e del pronostico.

Ecco la nostra Guida TV: come e dove vedere la diretta tv della partita Inter-Milan:

SU SKY SPORT:

Dalle ore 20:00, su ‘Sky Sport Uno‘ (canali 201 del satellite, 472 e 482 sul digitale terrestre) e su ‘Sky Sport Serie A‘ (canale 202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), il pre-partita e la presentazione del match; dalle ore 20:45, sugli stessi canali, la diretta esclusiva del match Inter-Milan dallo stadio di ‘San Siro‘.

SU MILAN TV:

Milan TV ha lavorato con grande attenzione per allestire le esclusive della sfida di domenica 9 febbraio. I fedelissimi del ‘Club Channel‘ milanista ritrovano non solo l’appuntamento con Giorgia Palmas alla guida di un ricco e mirato matchday live da uno studio in costante collegamento con ‘San Siro‘, ma anche uno studio nuovo di zecca e ospiti di qualità.

Prima del fischio d’inizio, spazio alle notizie esclusive ed ufficiali sulle formazioni delle due squadre e molto altro. Si parte alle ore 19:15 e si arriverà fino a ridosso del fischio d’inizio, con le immagini in diretta dallo stadio, l’intervista esclusiva realizzata in settimana a Milanello con Mateo Musacchio, oltre agli approfondimenti sulla conferenza stampa della vigilia di Stefano Pioli.

Durante il derby, naturalmente, spazio all’immancabile commento di supporto e di tifo del ‘Club Channel‘ con entusiasmo e passione, integrato dalle grafiche di aggiornamento in tempo reale. Poco dopo le ore 22:30 si torna live con Giorgia Palmas e Luca Serafini per i commenti e l’interazione via ‘WhatsApp‘ e ‘Twitter‘ della nota trasmissione #AskSerafini, ma anche con le interviste esclusive a Pioli e ai giocatori dalla zona mix dello stadio di Milano.

Infine, a seguire, la differita integrale della gara, per chi non avesse avuto la possibilità di guardarla in diretta o per chi volesse semplicemente rivivere tutte le emozioni di Inter-Milan. L’ultimo Derby di campionato vinto dai rossoneri in casa dei nerazzurri risale al 14 novembre 2010, Inter-Milan 0-1 deciso da Zlatan Ibrahimovic: per rivivere quel match, continua a leggere >>>

