GUIDA TV – Fiorentina-Milan: diretta su DAZN, matchday su Milan TV

NEWS MILAN – Stefano Pioli e Giuseppe Iachini sono stati compagni di squadra in campo, nella Fiorentina. Ma nel prossimo turno di campionato, saranno avversari. Sulle due panchine di Fiorentina e Milan, entrambi reduci da una vittoria. Le cinque reti viola a Genova, il gol pesante del Milan contro il Torino. Iachini e Pioli si lasceranno tutto alle spalle, per concentrarsi totalmente sulla sfida della sesta giornata del girone di ritorno.

Ecco la nostra Guida TV: come e dove vedere la diretta tv della partita Fiorentina-Milan:

SU DAZN:

Dalle ore 20:15, su ‘DAZN 1‘ (canale 209 del satellite per gli abbonati ‘Sky Sport‘), sul sito web ‘dazn.com/it-IT/welcome‘ per personal computer e su app ‘DAZN‘, per Smart TV, tablet e smartphone con sistema operativo iOS e Android, il pre-partita e la presentazione del match. Dalle ore 20:45, quindi, la diretta esclusiva del match Fiorentina-Milan dallo stadio ‘Franchi‘ di Firenze.

SU MILAN TV:

Milan TV ha lavorato con grande attenzione per allestire le esclusive della sfida di sabato 22 febbraio. I fedelissimi del ‘Club Channel‘ milanista ritrovano non solo l’appuntamento con Giorgia Palmas alla guida di un ricco e mirato matchday live da uno studio in costante collegamento con lo stadio di Firenze, ma anche uno studio nuovo di zecca e ospiti di qualità.

Il pre-gara del matchday garantirà ai tifosi davanti al teleschermo notizie esclusive ed ufficiali sulle formazioni delle due squadre e molto altro. Si parte alle ore 19:15 di sabato 22 febbraio e si arriverà fino a ridosso del fischio d’inizio, con le immagini in diretta dallo stadio, l’intervista esclusiva realizzata in settimana a Milanello con Matteo Gabbia, oltre agli approfondimenti sulle dichiarazioni dell’allenatore Pioli, nella conferenza stampa pre-gara.

Durante la partita fra viola e rossoneri, naturalmente, spazio all’immancabile commento di supporto e di tifo del ‘Club Channel‘ con entusiasmo e passione, integrato dalle nostre grafiche di aggiornamento in tempo reale. Poco dopo le ore 22:30 si torna live con Giorgia Palmas e Luca Serafini per i commenti e l’interazione via ‘WhatsApp‘ e ‘Twitter‘ della nota trasmissione #AskSerafini, ma anche con le interviste esclusive a Pioli e ai giocatori dalla zona mista dello stadio di Firenze.

Infine, a seguire, la differita integrale della partita, per chi non avesse avuto la possibilità di guardarla in diretta o per chi volesse semplicemente rivivere dall’inizio alla fine le emozioni di Fiorentina-Milan. Intanto, sul fronte panchina, è innegabile come il futuro di Pioli, per la stagione 2020-2021, sia fortemente a rischio: per le ultime, continua a leggere >>>

