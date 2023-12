Guardia di Finanza a casa di Totti per un accertamento fiscale | News

La Guardia di Finanza è stata oggi a casa di Francesco Totti, ex calciatore della Roma, per un accertamento fiscale.

Nella giornata odierna la Guardia di Finanza si è presentata a casa di Francesco Totti per un accertamento fiscale. Come riferito da 'corriere.it' si tratterebbe di una procedura comune a molti ex calciatori e sarebbe una prima verifica. Oggetto della stessa sarebbero gli affari della leggenda della Roma, oltre alle sue sponsorizzazioni. I finanzieri si sarebbero presentati nel suo appartamento e avrebbero acquisito la documentazione necessaria da studiare in un secondo momento.