Nella giornata odierna sono stati annunciati i finalisti del Globe Soccer Awards 2023. Per il Milan, Mike Maignan è candidato per il premio di miglior portiere dell'anno, mentre Rafael Leao come miglior content creator della Serie A. Ecco, dunque, gli altri candidati.