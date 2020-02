Giudice Sportivo – Conti squalificato per un turno: salterà Milan-Torino

NEWS MILAN – Il Giudice Sportivo di Serie A, Gerardo Mastrandrea, con un comunicato ufficiale diffuso dal sito web della Lega Serie A, ha annunciato che Andrea Conti, terzino rossonero, sarà squalificato per un turno visto che ha rimediato un cartellino giallo (5^ sanzione) per comportamento scorretto nei confronti di un avversario in occasione del derby di Milano di domenica scorsa.

Conti, pertanto, salterà Milan-Torino di lunedì 17 febbraio, ore 20:45, a ‘San Siro‘, gara valida per la 24^ giornata del campionato di Serie A. Quel match verrà saltato anche dal difensore granata Armando Izzo, espulso per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete durante Torino-Sampdoria di sabato scorso. Squalificati per un turno anche Bryan Cristante (Roma), Albin Ekdal (Sampdoria) e Radja Nainggolan (Cagliari).

Franck Kessié, centrocampista rossonero, ha invece ricevuto la sua 3^ sanzione stagionale per comportamento scorretto nei confronti di un avversario. Intanto, sul fronte sponsor, l’amministratore delegato Ivan Gazidis sembra si stia muovendo per nuovi sponsor: per le ultime, continua a leggere >>>

