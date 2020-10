Gazidis: “Serie A campionato per vecchi? Guardate noi..”

GAZIDIS SUL CAMPIONATO ITALIANO

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Intervistato dalla rubrica economica inglese “Leaders in sport”, Ivan Gazidis ha spiegato quali sono i 4 punti per poter tornare ad alti livelli. In particolare l’amministratore delegato del Milan ha parlato della strategia di campo che i rossoneri stanno mettendo in pratica ormai da tempo. “Come primo punto dico il calcio giocato. Dobbiamo avere una strategia che tenga sotto controllo i nostri costi, migliorando allo stesso tempo le nostre prestazioni in campo, attraverso l’utilizzo di data analysist, lo scouting e attraverso le nostre risorse, come Paolo Maldini. Inoltre, abbiamo bisogno di un calcio verticale e dotato di giocatori giovani e forti tecnicamente. Si dice che il campionato italiano sia per vecchi, ma noi abbiamo una squadra con un’età media molto bassa e con un leader d’età come Ibrahimovic“, ha dichiarato il dirigente rossonero.

