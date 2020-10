Gazidis: “Riportare il Milan ai vertici? Ecco i 4 pilastri”

PARLA GAZIDIS

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Intervistato dalla rubrica economica inglese “Leaders in sport”, Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, ha spiegato quali sono i 4 punti per poter riportare i rossoneri, oggi, ad alti livelli.

Il calcio giocato

“Come primo punto dico il calcio giocato. Dobbiamo avere una strategia che tenga sotto controllo i nostri costi, migliorando allo stesso tempo le nostre prestazioni in campo, attraverso l’utilizzo di data analysist, lo scouting e attraverso le nostre risorse, come Paolo Maldini. Inoltre, abbiamo bisogno di un calcio verticale e dotato di giocatori giovani e forti tecnicamente. Si dice che il campionato italiano sia per vecchi, ma noi abbiamo una squadra con un’età media molto bassa e con un leader d’età come Ibrahimovic”.

Lo stadio

“Il secondo pilastro è lo stadio. In Italia sono necessari e qui a Milano abbiamo l’opportunità straordinaria di costruire il miglior stadio del mondo”.

Modernizzare il calcio

“C’è molto da fare sul lato digitale: nuove app, nuovi eventi – come quello organizzato durante il lockdown con Rocnation -, tour digitali e nuovi sponsor, molti dei quali si stanno unendo al nostro progetto”.

Il panorama calcistico

“I tempi di crisi possono produrre cambiamenti e noi vogliamo essere al centro del panorama calcistico e delle discussioni in tutti gli ambiti: con la UEFA, con la FIFA e con la Federazione qui in Italia. Questi quattro pilastri ci aiuteranno ad essere più forti e più competitivi a livello internazionale”.

