Brutto episodio per Ida Gattuso, sorella di Gennaro, ex calciatore ed allenatore del Milan ed oggi tecnico del Marsiglia. Come riportato da 'corriere.it', infatti, la sua macchina è stata bruciata. Un avvenimento già successo lo scorso ottobre e anche diversi anni fa. La vicenda, si legge, sarebbe legata ad un'antipatia per la donna. LEGGI ANCHE: "Conte al Milan? Sì, ma a condizione che...": la rivelazione a sorpresa >>>