Coronavirus – Gabbia e Plizzari, via libera al rientro in Italia: la situazione

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Matteo Gabbia e Alessandro Plizzari sono due dei rossoneri risultati positivi al Covid-19. I calciatori possono lasciare l’Islanda, dove erano arrivati con l’Italia U21 per giocare un’amichevole contro i pari-categoria islandese.

Sia Gabbia che Plizzari hanno ottenuto il permesso dalle autorità islandesi per lasciare il paese e tornare in Italia. I due giocatori partiranno dalla capitale Reykjavik, e faranno ritorno a Milano Malpensa con un volo messo in “sicurezza”. Dopodiché, una volta tornati in Italia, andranno nelle proprie abitazioni per iniziare la quarantena domiciliare in attesa di un doppio tampone negativo.

