Funerali Berlusconi, feretro partito dalla villa di Arcore

La salma di Silvio Berlusconi è in viaggio verso il Duomo di Milano, dove ci saranno i Funerali di Stato per l'ex proprietario del Milan

Come comunicatoci da Stefano Bressi, nostro inviato sul luogo, è partito in questi istanti il feretro di Silvio Berlusconi dalla sua villa di Arcore. Il corteo sfilerà per le strade della città e arriverà a Milano, in Piazza Duomo, dove verranno celebrati i Funerali di Stato alle ore 15:00. Dalla piazza del Duomo, gremita di persone, è partito spontaneo l'applauso della folla che segue tutto sui maxi-schermi predisposti per l'occasione. Milan sull'astro nascente del calcio europeo >>>