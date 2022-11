Francia, tre reti ai Mondiali per fare la storia: la missione di Giroud

Olivier Giroud farà di tutto per segnare le tre reti con la Francia i Mondiali in Qatar, che gli permetterebbero di entrare nella storia

Si è alzato il sipario sulla competizione calcistica più attesa degli ultimi quattro anni, che riunisce milioni di appassionati. Il Mondiale ha preso il via e sono tanti i calciatori che vanno a caccia di reti per migliorare i propri score con la nazionale. Per Olivier Giroud, però, quest'anno i gol avrebbero un peso diverso dal solito, perché gli consentirebbero di irrompere nella storia.