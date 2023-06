Francia-Grecia, le ultime su Maignan, Theo Hernández e Giroud

Francia-Grecia, Maignan titolare per la porta inviolata

Prima nella classifica del Gruppo B con il bottino pieno (3 vittorie su 3), la Francia del Ct Didier Deschamps punta ora ad ottenere il 4° successo consecutivo in tali qualificazioni agli Europei 2024. Obiettivo personale per Magic Mike: continuare a mantenere inviolata la porta de LesBleus. È infatti ancora a zero il numero dei gol subiti de Les Tricolores in queste gare ufficiali. L'obiettivo del classe '95 sarà proprio quello di continuare su tale scia.