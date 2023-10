Fondazione Milan per la Romagna: riaperto un centro sportivo

In occasione della prima edizione del Trofeo Silvio Berlusconi, infatti, i due club hanno messo all'asta le maglie utilizzate dai propri calciatori, decorate da una patch speciale. E devoluto il ricavato a Fondazione Milan, che lo ha a propria volta destinato al progetto di ripristino del centro sportivo. A celebrare questo nuovo "taglio del nastro" sono stati il Segretario Generale di Fondazione Milan Rocco Giorgianni, il Direttore Marketing di AC Monza Francesco Bevilacqua, il Presidente di AC Solarolo Marco Mengozzi e il Sindaco di Solarolo Stefano Briccolani.

Rocco Giorgianni, Segretario Generale di Fondazione Milan, ha dichiarato: "La riapertura del centro sportivo dell'AC Solarolo restituisce alle comunità colpite dall'alluvione e ai giovani un luogo di aggregazione e un ambiente educativo in cui crescere e realizzare i propri sogni. Il sostegno congiunto di AC Milan e AC Monza, unito all'impegno di Fondazione Milan, costituisce un esempio virtuoso di collaborazione fuori dal campo. Volto a promuovere i valori dello sport attraverso azioni solidali".

Il Vice Presidente Vicario e Amministratore Delegato di AC Monza Adriano Galliani ha commentato: "Questa iniziativa riempie il cuore di gioia perché riconsegniamo alla collettività di Solarolo un luogo importantissimo che permette ai giovani di crescere attraverso i sani valori dello sport. Il Presidente Silvio Berlusconi sarebbe orgoglioso nel vedere come le sue due squadre del cuore hanno unito le forze. E lavorato in sinergia per un progetto che restituisce la possibilità di sognare con il calcio".

"L'AC Solarolo Calcio, il suo Presidente e tutto lo Staff ringraziano Fondazione Milan, AC Milan e AC Monza per l'impegno profuso nei confronti della società – ha aggiunto il Presidente di AC Solarolo Marco Mengozzi – e per la solidarietà espressa in gesta e fatti nel momento di maggior bisogno, quello della ricostruzione. Il loro impegno ci ha permesso di ricostruire ben due campi sportivi utilizzati da nostri ragazzi. Questo grandissimo supporto ci ha dato nuovamente la possibilità di far giocare i nostri figli su un campo da calcio. E per questo tutta la società e la collettività del nostro piccolo paese vi saranno sempre grati".

Stefano Briccolani, Sindaco di Solarolo, ha dichiarato: "L'amministrazione comunale di Solarolo esprime tutta la propria gratitudine a Fondazione Milan, AC Milan e AC Monza, che fin dal primo momento si sono prodigati per aiutare concretamente la nostra realtà sportiva, contribuendo in modo decisivo a rendere possibile questa stagione sportiva anche dopo un evento così devastante come l'alluvione del 17 maggio".

L'iniziativa, inserita all’interno del programma "Assist" di Fondazione Milan, si aggiunge a quelle già promosse sul territorio dalla famiglia rossonera negli scorsi mesi. A giugno, il Club e le sue Academy hanno lanciato da Cattolica un messaggio di vicinanza alla popolazione colpita dall'alluvione durante la Milan Cup. Torneo e festa delle Scuole Calcio e dei Centri Tecnici rossoneri. Sempre in quell'occasione, Fondazione Milan ha promosso una raccolta fondi che ha portato a settembre alla realizzazione di uno Special Camp. Esperienza sportiva di divertimento e formazione promossa in collaborazione con Forlì FC e il Comune di Forlì. E dedicata a 160 bambine e bambini delle associazioni sportive locali. Milan-Juventus, le probabili formazioni >>>

