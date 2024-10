Digos di Firenze perquisisce pullman provenienti da Milano: coltelli e…

La Digos di Firenze, come riporta SportMediaset, ha trovato coltelli, aste e non solo, su due pullman di tifosi provenienti da Milano

La Digos di Firenze, come riporta SportMediaset, ha trovato coltelli, aste e non solo, su due pullman di tifosi provenienti da Milano per Fiorentina-Milan. I controlli sono scattati al termine della gara ai pullman parcheggiati nei pressi dello stadio Franchi. Una dozzina di coltelli a serramanico e diverse aste rigide con tubi per uso idraulico da utilizzare, all'occorrenza come armi contundenti. Ancora nessuna denuncia personale, nonostante i tifosi siano stati individuati dalla polizia scientifica. Al momento rischiano la reclusione da sei mesi a 3 anni e con la multa da 1.000 a 1.500 euro e il Daspo.