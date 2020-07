Fiorentina, Commisso ha scelto: resta Iachini in panchina!

ULTIME NOTIZIE FIORENTINA NEWS – Parola d’ordine: continuità. Anche la Fiorentina che ha deciso di confermare Beppe Iachini in panchina, come fatto qualche settimana fa dal Milan con Pioli. Chiaramente le due scelte non sono paragonabili, visto che parliamo di due club dal prestigio e obiettivi diverso, però la scelta di continuità è la stessa.

La decisione della Fiorentina è stata quella di continuare a puntare sullo stesso allenatore scelto nel corso della stagione ancora attualmente in corso: Beppe Iachini. A incidere maggiormente su questa scelta è stato direttamente il Presidente Rocco Commisso. Ora vedremo quali saranno i progetti futuri della società, cosa farà sul mercato tra acquisti e cessioni.

