FIFA, rinviato il Mondiale per Club e maxi donazione all’OMS

ULTIME NEWS – Tra le tante ufficialità di ieri c’è anche quella che riguarda la prossima edizione del Mondiale per Club rinviato a data da destinarsi. La prossima e inedita edizione – a 24 squadre – si sarebbe dovuta svolgere a giugno del prossimo anno in Cina. Lo ha ufficializzato con una nota in cui si precisa che “accogliendo le richieste delle confederazioni continentali, è stato deciso lo spostamento del Mondiale per club a fine 2021 o 2022 0 2023”. La FIFA ha fatto poi sapere di aver disposto la donazione di 10 milioni di dollari all’Organizzazione Mondiale della Sanità. Intanto, ecco il nuovo modulo di autocertificazione per uscire di casa: ci sono delle novità!

