Cesc Fabregas mette a confronto il Como con Milan, Roma e Juventus: le sue parole in conferenza stampa e la nostra analisi
Cesc Fabregas si è espresso ai margini della conferenza stampa di fine stagione tenutasi al 'Senigallia'. Tra i vari temi trattati, l'allenatore spagnolo ha risposto anche a una domanda sul valore del Como messo a confronto con quelli di Milan, Juventus e Roma. Di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni.
"Nella prossima stagione affronteremo tre competizioni e allora parleremo di obiettivi. In ogni caso, noi vogliamo sempre vincere, indipendentemente da chi sia l'avversario di turno. Dobbiamo costruire una rosa competitiva muovendoci in base alle nostre reali possibilità economiche. Non siamo ancora al livello di club come Milan, Roma o Juventus, che possono permettersi investimenti e mercati di un altro profilo. Nonostante questo, oggi abbiamo sicuramente più opzioni per costruire una squadra ancora più forte rispetto al passato. L'aspetto fondamentale resta quello di continuare a fare un passo in avanti ogni giorno".