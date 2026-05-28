La nostra analisi

Forse a livello di strutture Fabregas ha ragione, ma al Como il budget non manca e la nostra sensazione è che questo divario si possa colmare a breve. Il progetto dei lariani funziona per diversi motivi: fondi, catena di comando snella e soprattutto una competenza diffusa a tutti i reparti chiave del club. Nonostante il tecnico spagnolo faccia sfoggio di umiltà, il campo ha detto che in questo momento il Como è meglio di Milan e Juventus. La classifica ne è testimone.