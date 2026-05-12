Genoa-Milan, l’ultimo treno per la Champions: De Rossi cerca lo sgambetto al Diavolo per lanciare la sua Roma
Il modello Fàbregas: "Non siamo la Juve o il Milan, ma lottiamo con loro"—
La forza dei lariani risiede nella programmazione societaria e nelle idee del tecnico spagnolo, che ai microfoni di DAZN ha tracciato la rotta, usando proprio il blasone del club di Via Aldo Rossi come termine di paragone per il futuro:
«È una cosa incredibile, tra vent’anni sicuramente ricorderemo questo giorno. Durante la stagione bisogna saper giocare in tutti i modi, poi noi abbiamo la nostra identità. Non siamo la Juve, il Milan, l’Inter o il Napoli, siamo una squadra umile che prova con ragazzi giovani a lottare pian piano con loro. Poi vedremo dove arriverà il Como tra 4-5 anni, ora godiamoci il momento e continuiamo a crescere, è la strada giusta».
Mentre a Milano si discute del potere di firma di Furlani, del futuro di Tare e di una rosa apparsa priva di anima nell'ultimo mese, il Como dimostra che la solidità dei progetti sportivi paga più dei capitali investiti male sul mercato.
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