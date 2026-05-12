Mentre l'ambiente rossonero è spaccato dalla dura contestazione della Curva Sud, il clamoroso rendimento delle rivali accende i riflettori sulla filosofia di Cesc Fàbregas , che con il suo Como sta mettendo in seria discussione la qualificazione in Champions League del Milan di Massimiliano Allegri .

La volata Champions: il Como mette il fiato sul collo al Milan

La storica qualificazione europea conquistata matematicamente dai lariani pochi giorni fa contro l'Hellas Verona non è più solo una favola da celebrare, ma una minaccia reale per il Diavolo. Con il Milan bloccato a quota 67 punti dopo il pesante KO interno contro l'Atalanta, la formazione di Fàbregas si è portata a ridosso dei rossoneri, rendendo le ultime due sfide di campionato contro Genoa e Cagliari dei veri e propri spareggi. Una crescita esponenziale per un club che solo tre stagioni fa militava in Serie B e che oggi mette paura alle grandi del calcio italiano.