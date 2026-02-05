Pianeta Milan
Ex Milan, Van Ginkel dice addio al calcio: il centrocampista olandese si ritira a 33 anni

Marco Van Ginkel saluta ufficialmente il calcio giocato. L'ex centrocampista olandese del Milan ha annunciato il ritiro
Marco Van Ginkel saluta ufficialmente il calcio giocato. L'ex centrocampista olandese del Milan ha annunciato il ritiro attraverso un messaggio pubblicato sul suo profilo social.

Ex Milan, Van Ginkel saluta il calcio giocato

Il calciatore, che da poco ha compiuto 33 anni, dopo diverse esperienze in patri tra Vitesse e PSV ma anche l'avventura al Milan in Serie A, appende gli scarpini al chiodo. Ecco, di seguito, il messaggio social: "Dopo 16 anni saluto il calcio professionistico. Un viaggio pieno di alti e bassi, lezioni imparate e ricordi che conserverò per sempre. Grazie a tutti quelli che mi sono stati accanto lungo il percorso. Orgoglioso del passato. Pronto per il prossimo capitolo"

Il calciatore, partito dal Vitesse, è esploso nel 2012-2013, ricevendo addirittura la chiamata del Chelsea. Dopo due anni a Londra, il calciatore ha vestito anche la maglia dello Stoke City prima di tornare in Olanda: 5 al PSV per poi chiudere tornando 'a casa' al Vitesse, dove tutto era iniziato. L'ultima stagione però l'ha fatta in Portogallo, al Boavista.

