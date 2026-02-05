Ex Milan, Van Ginkel saluta il calcio giocato

Il calciatore, che da poco ha compiuto 33 anni, dopo diverse esperienze in patri tra Vitesse e PSV ma anche l'avventura al Milan in Serie A, appende gli scarpini al chiodo. Ecco, di seguito, il messaggio social: "Dopo 16 anni saluto il calcio professionistico. Un viaggio pieno di alti e bassi, lezioni imparate e ricordi che conserverò per sempre. Grazie a tutti quelli che mi sono stati accanto lungo il percorso. Orgoglioso del passato. Pronto per il prossimo capitolo"