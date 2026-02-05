Marco Van Ginkel saluta ufficialmente il calcio giocato. L'ex centrocampista olandese del Milan ha annunciato il ritiro
Marco Van Ginkel saluta ufficialmente il calcio giocato. L'ex centrocampista olandese del Milan ha annunciato il ritiro attraverso un messaggio pubblicato sul suo profilo social.
Ex Milan, Van Ginkel saluta il calcio giocato
—
Il calciatore, che da poco ha compiuto 33 anni, dopo diverse esperienze in patri tra Vitesse e PSV ma anche l'avventura al Milan in Serie A, appende gli scarpini al chiodo. Ecco, di seguito, il messaggio social: "Dopo 16 anni saluto il calcio professionistico. Un viaggio pieno di alti e bassi, lezioni imparate e ricordi che conserverò per sempre. Grazie a tutti quelli che mi sono stati accanto lungo il percorso. Orgoglioso del passato. Pronto per il prossimo capitolo"