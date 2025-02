Ex Milan, stagione finita per Morata? Infortunio pesante: ecco la verità

Alvaro Morata , ex attaccante del Milan passato al Galatasaray , rischia di aver concluso la propria stagione con il club turco a causa di un infortunio. Lo spagnolo, che fino a questo momento aveva segnato già 2 reti nelle prime 4 partite, ha subito un guaio fisico contro l' AZ Alkmaar nell'ultimo match di Europa League. La stessa società ha parlato di distorsione di secondo grado nel gruppo muscolare posteriore sinistro. Ancora non è dato sapere quali siano i tempi di recupero, ma potrebbe anche non rientrare più in campo. Ecco, dunque, il comunicato.

Ex Milan, brutto infortunio per Morata: stagione al capolinea? Ecco il comunicato

(fonte: galatasaray.org) "Álvaro Morata, infortunatosi durante la partita di qualificazione ai play-off della UEFA Europa League contro l'AZ Alkmaar, ha riportato una distorsione di 2° grado (stiramento, emorragia e lacerazione parziale) nel gruppo muscolare superiore posteriore sinistro, come risultato della risonanza magnetica effettuata presso l'ospedale Medicana, nostro sponsor, e il giocatore è stato sottoposto a trattamento. Il nostro club e il nostro staff medico non hanno ancora fornito alcuna tempistica per il ritorno in campo del nostro giocatore; Verranno adottate misure in base al decorso clinico e al fitto calendario delle partite". LEGGI ANCHE: Pulisic: “Milan passo perfetto per me. Con Conceicao sono libero. Ibra …” >>>