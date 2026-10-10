Ronaldinho è pronto a rimettersi gli scarpini per giocare un match ufficiale con il Ravenna. L'ex trequartista del Milan, recentemente tesserato dal club romagnolo, vuole scendere in campo un'ultima volta per raggiungere la cifra tonda dei 300 gol da professionista, traguardo da cui dista una sola rete. "Se dovesse arrivare, sarebbe bellissimo, ma io sono qui per aiutare la squadra a fare bene. Nel derby sarebbe ancora meglio, ma vediamo...”, aveva dichiarato il brasiliano ai microfoni de 'Il Resto del Carlino'.

La data del possibile esordio di Ronaldinho con il Ravenna

La parentesi al Milan di Ronaldinho

Secondo quanto riportato da ‘Il Resto del Carlino’potrebbe esordire in Serie CPer quella data il calendario mette di frontenelL’ex Pallone d'Oro dovrebbe subentrare a gara in corso per tentare la stoccata decisiva davanti ai tifosi della Benelli.L'esperienza aldiinizia nel luglio del 2008, quando il club lo acquista dal Barcellona per 22 milioni di euro. Dopo un assist al debutto contro il Bologna, il brasiliano firma la sua prima rete nel derby contro l'Inter. L’ex fantasista chiude la sua prima stagione in rossonero conNell’annata successiva, ‘Dinho’ vince il premio diprima della cessione a titolo definitivo alnel gennaio del 2011.