Ronaldinho si prepara a tornare in campo con la maglia del Ravenna: spunta la data per l'esordio in Serie C del brasiliano
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Ronaldinho è pronto a rimettersi gli scarpini per giocare un match ufficiale con il Ravenna. L'ex trequartista del Milan, recentemente tesserato dal club romagnolo, vuole scendere in campo un'ultima volta per raggiungere la cifra tonda dei 300 gol da professionista, traguardo da cui dista una sola rete. "Se dovesse arrivare, sarebbe bellissimo, ma io sono qui per aiutare la squadra a fare bene. Nel derby sarebbe ancora meglio, ma vediamo...”, aveva dichiarato il brasiliano ai microfoni de 'Il Resto del Carlino'.
La data del possibile esordio di Ronaldinho con il RavennaSecondo quanto riportato da ‘Il Resto del Carlino’ Ronaldinho potrebbe esordire in Serie C domenica 15 novembre, alle 17:30. Per quella data il calendario mette di fronte Ravenna e Forlì nel derby romagnolo. L’ex Pallone d'Oro dovrebbe subentrare a gara in corso per tentare la stoccata decisiva davanti ai tifosi della Benelli.
La parentesi al Milan di RonaldinhoL'esperienza al Milan di Ronaldinho inizia nel luglio del 2008, quando il club lo acquista dal Barcellona per 22 milioni di euro. Dopo un assist al debutto contro il Bologna, il brasiliano firma la sua prima rete nel derby contro l'Inter. L’ex fantasista chiude la sua prima stagione in rossonero con 10 gol in 36 presenze. Nell’annata successiva, ‘Dinho’ vince il premio di miglior assist-man della Serie A 2009/2010, prima della cessione a titolo definitivo al Flamengo nel gennaio del 2011.
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