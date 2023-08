L'ex centrocampista del Milan Lucas Paquetà sarebbe indagato dalla FA per aver scommesso su alcune partite

Una notizia di quelle che mai vorremmo sentire si è abbattuta sul calcio inglese e non solo. Secondo quanto riferito dal 'Daily Mail' infatti, la FA starebbe indagando sull'ex Milan Lucas Paquetà, oggi in forza al West Ham. Il brasiliano, infatti, avrebbe scommesso su alcune partite. Ancora non sarebbero comunque arrivate dichiarazioni da parte dell'ex mediano fantasista rossonero.