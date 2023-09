Ex Milan, Ufficiale: Montella è il nuovo CT della Turchia | News

Vincenzo Montella è stato allenatore del Milan nella stagione 2016-2017 e con il Diavolo ha conquistato una Supercoppa Italiana. Per il tecnico italiano si tratta di un ritorno in Turchia, dal momento in cui aveva guidato per tre stagioni l'Adana Demirspor, con cui ha rescisso il contratto nel mese di giugno. LEGGI ANCHE: Milan, Leao conteso da due top club europei >>>