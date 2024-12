Ex Milan, 95° compleanno per Lorenzo Buffon, la Tenaglia

Nei suoi ultimi anni in rossonero, data la sua discontinuità, iniziò ad alternarsi con Narciso Soldan. Lorenzo Buffon giocò la sua 300esima ed ultima partita col Milan il 16 settembre 1959 contro il Como in Coppa Italia. Oltre allo Scudetto del 1951, in rossonero ha vinto altri 3 campionati (54/55, 56/57 e 58/59) e 2 Coppe Latine (1951 e 1956). Dopo 10 anni in rossonero, egli giocò nel Genoa, nell'Inter (con cui vinse lo Scudetto nel 1963), poi Fiorentina ed infine Ivrea. Dopo il ritiro, Buffon lavorò come allenatore dei portieri del Monza e Silvio Berlusconi lo fece diventare osservatore del Milan per il Friuli.