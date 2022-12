Ex Milan – Che fine ha fatto Hauge? La meteora che segnò al Napoli

L'impatto di Hauge al Milan , però, non è di quelli indimenticabili, anzi. Il norvegese fu solo una meteora, racimolando 18 presenze nel campionato di Serie A , condite da 2 reti. È vero che segnò una rete al Napoli , ma a livello prestativo risultò altalenante e non diede mai l'impressione di poter fare il salto di qualità, nonostante le belle parole spese dal tecnico Stefano Pioli in questo senso.

Dopo una sola stagione Hauge saluta Milano, sponda rossonera, per andare in Bundesliga, all'Eintracht Francoforte. Qui giunge in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni, ma la storia non cambia di molto rispetto alla parentesi al Milan. Nelle 26 apparizioni in campionato segna appena 2 reti, ma al termine della stagione conquista il suo primo trofeo importante, l'Europa League in finale con i Rangers.