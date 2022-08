Ex Milan, ufficiale Hauge al Gent: il comunicato dell’Eintracht

Jens Petter Hauge, classe 1999, attaccante norvegese dell'Eintracht Francoforte ed ex Milan, passa ufficialmente in prestito al Gent

Jens Petter Hauge, classe 1999, attaccante norvegese dell'Eintracht Francoforte ed ex Milan, passa ufficialmente in prestito al Gent. Un trasferimento temporaneo fino al termine dell'attuale stagione. In Belgio, l'ex Bodø/Glimt avrà la possibilità di giocare con più continuità, tentando anche di accedere alla fase a gironi di Europa League. Il Gent, infatti, affronterà nel playoff (andata e ritorno) i ciprioti dell'Omonia Nicosia, con Hauge che potrebbe prendere parte almeno ad una delle due sfide.