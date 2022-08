Calciomercato Milan – Centrocampo, spunta un’opzione anche in Serie A

Il calciomercato estivo è entrato nella sua fase finale e il Milan, nei 15 giorni di trattative che restano, deve centrare l'acquisto di un difensore e di un centrocampista. Manca, infatti, un quarto centrale di livello nell'organico di mister Stefano Pioli, così come un terzo titolare in mediana. Il budget a disposizione non è tanto, dunque dovranno essere bravi i dirigenti Paolo Maldini e Frederic Massara ad imbastire e concludere due grandi operazioni alle migliori condizioni economiche possibili.