Nella giornata odierna il mondo del calcio è stato colpito da una di quelle notizie che mai si vorrebbero ricevere. All'età di 81 anni, infatti, come riportato da 'Il Cittadino', è scomparso Giovanni Lodetti, sebbene ancora non siano note le cause della sua morte. Ex centrocampista del Milan dal 1961 al 1970, ha segnato 26 reti in 288 presenze con la casacca rossonera.