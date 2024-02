Ex Milan, Gattuso a un passo dall’esonero: “Abbiamo toccato il fondo”

E ora quale sarà il futuro in casa Marsiglia? In caso di addio dell'ex Milan Gennaro Gattuso la scelta dovrebbe ricadere, secondo le ultime indiscrezioni riportate dall'esperto di calciomercato Fabrizio Romano, l'obiettivo del presidente Pablo Longoria sarebbe quello di affidarsi a Jean-Louis Gasset. L'ultimo incarico per lui era stato quello di Commissario Tecnico della Costa d'Avorio, dal quale era stato sollevato prima della fine della fase a gironi. LEGGI ANCHE: Milan, torna a parlare Cardinale: il suo obiettivo per il Diavolo >>>