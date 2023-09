Secondo quanto riportato da Footmercato.net, l'ex Milan, Gennaro Gattuso, sarebbe uno dei nomi in lizza per la panchina del Lione

Se da una parte vi è un mercato in cui i giocatori possono trasferirsi solo in alcuni periodi ben precisi, dall'altra ve n'è un altro in cui i nomi possono susseguirsi senza sosta. Parliamo degli allenatori e, in particolar modo, di coloro che potrebbero trovare una nuova squadra. In Francia, infatti, persiste una situazione a dir poco incandescente, con Laurent Blanc che ha da poco detto addio alla panchina del Lione.