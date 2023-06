Ex Milan – Gattuso torna in panchina? Su di lui diversi club dell’Arabia Saudita

Gennaro Gattuso, ex allenatore e calciatore del Milan, potrebbe tornare in panchina. Su di lui ci sono diversi club dell'Arabia Saudita

Gennaro Gattuso pronto a sedersi in panchina. L'ex allenatore e calciatore del Milan, dopo l'avventura al Valencia, potrebbe ripartire dall'Arabia Saudita. Come riporta Gianluca Di Marzio, diversi club del campionato saudita avrebbero manifestato interesse nei suoi confronti. L'ultima esperienza con il club spagnolo non è stata positiva: come si può ben ricordare, Gattuso decise di rescindere il contratto a gennaio lasciando il Valencia al 14esimo posto e ad una lunghezza dalla zona retrocessione. LEGGI ANCHE: Lotta di mercato con il Napoli per due obiettivi >>>