Ex Milan, Fonseca nuovo allenatore del Lione: ma è già contestazione

Paulo Fonseca ha poi preso le redini dell'AS Roma tra il 2019 e il 2021 prima di unirsi al LOSC nel giugno 2022. Durante le sue due stagioni al Lille, si è distinto per uno stile di gioco offensivo e spettacolare, unanimemente salutato come uno dei più attraenti nella L1. Più di recente ha arbitrato nel Milan, dove ha continuato a crescere ai massimi livelli europei.

Paulo Fonseca sarà affiancato nei suoi compiti da uno staff esperto. Composto da Paulo Ferreira (allenatore in seconda), Antonio Ferreira (preparatore dei portieri), Paulo Mourao (preparatore atletico), Nelson Duarte (analista video) e Jorge Maciel e Damien Della Santa, già presente in questa stagione.

Paulo Fonseca diventa il 34° allenatore nella storia del Lione e dirigerà la sua prima partita domenica a Marsiglia, in occasione della 20a giornata di L1.