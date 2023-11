Ex Milan – Dest perde la testa e manda su tutte le furie gli USA (Video)

Sergiño Dest, ex giocatore del Milan (14 presenze nella stagione 2022/23), è stato protagonista in negativo nella notte. Il terzino statunitense, oggi in prestito al PSV Eindhoven dal Barcellona, a seguito dell'assegnazione di una rimessa laterale agli ospiti ha prima scaraventato in tribuna il pallone e poi iniziato ad inveire contro la decisione arbitralefino a rivolgere un ironico bacio al direttore di gara.