Ex Milan, Bacca torna a casa: giocherà per il Junior de Barranquilla

Il bomber colombiano Carlos Bacca ha firmato un contratto con il Junior de Barranquilla ; i rojiblancos colombiani sono stati la squadra con cui l'attaccante ex Milan ha cominciato la sua carriera da calciatore. Rimasto svincolato dopo l'esperienza con il Villareal , El Peluca ha deciso di fare ritorno in patria. Con il Junior, Bacca ha già vinto due campionati e 4 scarpe d'oro.

Tra i momenti più memorabili della sua esperienza rossonera ricordiamo sicuramente la tripletta al Torino dell'Agosto 2016, il gol nel derby vinto 3-0 con Mihajlovic in panchina e il trionfo in Supercoppa Italiana del 2016.