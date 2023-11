Eurorivali – Pioggia di gol e successo casalingo per il Borussia Dortmund

Il club della Ruhr sale al 4° posto in classifica scavalcando il Lipsia, fermato in trasferta dal Wolfsburg e si prepara ad affrontare il Milan da capolista del girone europeo. I rossoneri, infatti, si trovano al 3° posto in graduatoria e distano di due lunghezze dai tedeschi. Il Paris Saint-Germain nel mezzo in 2^ posizione. LEGGI ANCHE: Milan al top degli investimenti con il calcio made in USA >>>