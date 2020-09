Europa League – Milan, ecco gli irlandesi dello Shamrock Rovers

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – A breve inizierà l’avventura europea del Milan di Stefano Pioli. Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, i rossoneri, nel secondo turno preliminare di Europa League, giocheranno con lo Shamrock Rovers, la squadra più titolata d’Irlanda (17 titoli vinti in campionato).

Il Milan dovrà stare attento se non altro perchè lo Shamrock Rovers, ha giocato sei partite del campionato irlandese – e dunque è più rodato fisicamente dei rossoneri – e ieri sera ha battuto il Cork City (2-1) in coppa d’Irlanda. Si giocherà allo stadio Tallaght di Dublino (costato più o meno come l’ingaggio di Ibrahimovic), anche se ovviamente a porte chiuse, cosa che rappresenterà senza dubbio un vantaggio per il Diavolo.

Il Milan in ogni caso dovrà arrivare in buone condizioni a questo match, anche perchè il cammino verso i gironi di Europa League è lungo e pieno di insidie: la squadra rossonera dovrà giocare oltre a questo turno preliminare, un altro che sarà definito oggi dalla Uefa, e nel caso si superi anche quello il play off di fine mese. In mezzo anche l’inizio del campionato. Insomma, non proprio il massimo.

Qualche piccola curiosità sugli avversari del Milan. Shamrock significa trifoglio e Mannus è l’Ibrahimovic della squadra irlandese: ha 38 anni ed è tornato in squadra due anni fa, dopo essersene andato nel 2011. L’uomo più pericoloso è il numero 10 Eneff che gioca dietro a Greene (il giocatore che ha il killer instinct) e Burke. Ultima curiosità: nello Shamrock hanno giocato il fratello di Liam Brady e lo zio dell’attore Colin Farrell.

PAQUETA VERSO LA CESSIONE? >>>

SALVINI ATTACCA LA PROPRIETA’ >>>

TUTTE LE NOSTRE NOTIZIE DI CALCIOMERCATO >>>