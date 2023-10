Euro 2032, si giocherà in Italia e in Turchia: il comunicato

Nei prossimi nove anni, dunque, il Campionato Europeo di calcio percorrerà l’Europa da Nord a Sud, passando dal centro del continente: dopo l’edizione n. 17 del torneo in programma tra 8 mesi in Germania, infatti, attraverserà il Mare del Nord, direzione Regno Unito e Irlanda, alle quali è stata assegnata l'edizione 2028, per fare poi un'inversione completa di rotta, verso Sud, direzione Mediterraneo, dove arriverà nel 2032, destinazione Italia e Turchia, che avranno 5 sedi di gara per ciascun Paese.

La scelta della UEFA chiude un processo di selezione iniziato il 17 dicembre 2021: erano state 4 le candidature iniziali (Russia, Regno Unito/Irlanda, Italia, Turchia), ridotte a 3 dopo la decisione dell'Esecutivo (2 maggio 2023) di dichiarare non idoneo, ai sensi dell'articolo 16.02 del Regolamento di candidatura, il dossier della Federcalcio Russa (RFU), fino a diventare 2 nel luglio scorso, quando le Federazioni di Italia (FIGC) e Turchia (TFF) hanno scelto di lavorare a un dossier congiunto.

Per il 2028 l'Europeo si svolgerà tra Regno Unito e Irlanda, due Paesi ma cinque Federazioni calcistiche: Inghilterra, Scozia, Galles, Irlanda del Nord e Irlanda per un torneo che riporterà il 'football' in quei luoghi dai quali, quasi 150 anni fa, tra il 1863 e il 1881 (periodo di fondazione delle 4 Federazioni britanniche), questo sport ebbe origine. Nella storia del torneo, l'Inghilterra aveva già ospitato l'edizione 1996, vinta dalla Germania, mentre nell'edizione itinerante del 2020, disputata poi nel 2021, tra le 12 sedi europee c'erano anche le britanniche Londra (sede di gare del girone, ottavi e delle sfide decisive, semifinali e finali) e Glasgow, con vittoria finale dell'Italia.

Per il 2032, la Fase Finale dell'Europeo tornerà in Italia per la terza volta, dopo quelle del 1980, 8 squadre partecipanti e del 1968, 4 squadre partecipanti, entrambi con formule molto ridotte rispetto all'attuale Europeo a 24 squadre, mentre nell'edizione itinerante del 2020, disputata poi nel 2021, tra le 12 sedi europee c'era anche Roma (sede delle gare del girone e di un Quarto di Finale). La Turchia, che negli ultimi anni ha ospitato 2 finali di Champions (2003 e 2023), sarà per la prima volta sede dell'Europeo, inseguito ormai da 20 anni: si era già candidata infatti nel 2008 con la Grecia (furono scelte Austria e Svizzera), nel 2012 (finì in Polonia e Ucraina), nel 2016 (assegnato alla Francia). Anche l'Italia, tra l'altro, nelle stesse candidature 2012 e 2016 era rimasta tagliata fuori dalla votazione dell'Esecutivo.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.