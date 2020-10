Dusi: “Kabak è molto forte, lucido e con mezzi fuori dal normale”

Giorgio Dusi descive Ozak Kabak

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Giorgio Dusi, direttore di BundesItalia, ha descritto su Twitter il profilo di Ozak Kabak, difensore turco dello Schalke 04 accostato al Milan nelle ultime ore. “E’ molto forte, lucido e con mezzi fuori dal normale per un ventenne. Chiaro, essere un giocatore dello Schalke nel 2020 non aiuta queste doti”, ha scritto il giornalista. Quello che il Milan dovrà tenere conto qualora acquistasse il classe 2000 turco è che in caso di approdo in Italia dovrà scontare 4 giornate di squalifica per aver sputato addosso ad Augustinsson la scorsa settimana. Cinque giornate per l’esattezza, ma una la sconterà oggi.

