Calciomercato Milan – Dalot è atterrato a Linate

DALOT E’ ATTERRATO A MILANO!

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Come riferito dai colleghi di MilanNews.it, Diogo Dalot, ultimo acquisto del Milan, è appena atterrato all’aeroporto di Linate con un aereo privato proveniente da Manchester. Ora il giocatore si recherà alla Madonnina dove svolgerà una parte delle visite mediche. La restante parte sarà effettuata nella giornata di domani, con la conseguente firma sul contratto. Dalot arriverà in prestito secco dai Red Devils per una stagione. I rossoneri hanno provato ad inserire un diritto di riscatto ma l’alta richiesta del Manchester – 30 milioni – ha reso difficile la trattativa. Alla fine si è optato per un prestito secco, dal momento che anche la Roma era in pressing sul laterale lusitano.

