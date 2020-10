Calciomercato – Kabak al Milan? Il turco ha 5 giornate di squalifica

KABAK, 5 GIORNATE DI STOP!

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Si parla molto di un interessamento del Milan per Ozak Kabak dello Schalke 04. Tuttavia, il turco è stato squalificato per 5 giornate in settimana per avere la scorsa partita sputato ad Augustinsson del Werder Brema nel corse del match perso in casa dai biancoblu. Quattro giornate per lo sputo e una per essere stato espulso dopo aver commesso due falli molto ingenui, uno dei quali ha causato un calcio di rigore per gli ospiti.

Lo Schalke al momento non ha aperto alla cessione, chiede 30 milioni e ne ha rifiutati 24 dal Liverpool nelle scorse settimane. Gli agenti di Kabak questa mattina hanno fatto visita alla dirigenza rossonera per trattare il possibile trasferimento del classe 2000 turco.

