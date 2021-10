Donnarumma, Milan infastidito dalle parole di Raiola

Secondo il Corriere dello Sport il Milan è rimasto infastidito dalle parole di Mino Raiola relative ai fischi per Gianluigi Donnarumma

L'intervista di Mino Raiola al Corriere dello Sport ha fatto molto discutere. L'agente ha attaccato il Milan per non aver difeso a suo dire Gianluigi Donnarumma, bersagliato dai fischi durante Italia-Spagna a San Siro. Secondo quanto scritto dal quotidiano, il club rossonero è rimasto infastidito dalle parole dell'agente: sono state ritenute fuori luogo e fuori tempo massimo. Il Milan ritiene di aver fatto il massimo per trattenere Donnarumma, proponendogli un un contratto da 7 milioni più bonus. La scelta di lasciare la maglia rossonera è attribuibile dunque solo al portiere e al suo agente. Intanto il Milan sul calciomercato pensa a un calciatore dell'Inter.