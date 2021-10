Donnarumma, lo striscione fuori da San Siro: “Sei ospite sgradito” (FOTO)

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Italia-Spagna spuntano i primi striscioni contro l'ex Milan Gianluigi Donnarumma. Ecco la foto

L'appello di Gianluigi Donnarumma rischia seriamente di non venire accolto. Il classe 1999, in conferenza stampa, aveva 'pregato' i tifosi del Milan presenti a San Siro di non fischiarlo per il bene della nazionale. Dopo lo striscione della Curva Sud, però, spuntano altri striscioni che contestano l'ex portiere del Milan. In questo scatto si vede un Donnarumma definito "ospite sgradito" nel suo vecchio stadio. La foto pubblicata dal giornalista Giuseppe Pastore.