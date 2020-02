DJ Ringo: “Daniel Maldini, ti auguro la gloria come tuo nonno e papà”

ULTIME MILAN – Una giornata destinata a restare nella storia rossonera, seppur senza la vittoria. Milan-Verona è finita 1-1, ma sarà ricordata come la partita in cui ha esordito in prima squadra Daniel Maldini, figlio di Paolo Maldini, nipote di Cesare Maldini. Una dinastia infinita, che vede ora protagonista il terzo interprete. Anche DJ Ringo, noto tifoso del Milan, ha voluto fargli gli auguri sul proprio profilo Twitter. Ecco le sue parole: “Bravo Daniel Maldini benvenuto in Serie A. Milan-Verona partita combattuta da tutte e due le parti ma a noi è mancata (senza Ibra) un po’ di rabbia nel concludere. AC Milan per sempre! Dopo Cesare e Paolo auguro a Daniel la Gloria rossonera”. Per le parole di Daniel… Continua a leggere >>>

GUARDA TUTTI I NOSTRI VIDEO

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android