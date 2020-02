Milan-Verona, Daniel Maldini: “Esordio emozionante. Meritavamo la vittoria”

NEWS MILAN – Non va oltre l’1-1 il Milan in casa contro il Verona. Nel post-partita sono arrivate le dichiarazioni di Daniel Maldini ai microfoni del canale tematico rossonero Milan TV.

Il giovane rossonero era all’esordio assoluto in prima squadra, mandato in campo da Pioli negli ultimi minuti. Ecco il suo commento: “È stato un sogno, peccato per il risultato. La prossima speriamo di portare a casa i 3 punti. Si poteva fare di più, ma c’è stata comunque emozione per l’esordio”

Sul Verona e sull’andamento del match: “Squadra tosta, difficile da affrontare. Magari meritavamo i tre punti, però abbiamo portato a casa un pareggio”.

Papà Paolo ti tranquillizza?: “Sì sì, mi tranquillizza (ride, ndr)”.

Chiusura sulla promozione con il Milan Primavera di Giunti: “Speriamo”.

