Serie A, oggi assemblea per assegnare i diritti tv internazionali

I club di Serie A si riuniscono oggi alle 14:30 in videoconferenza per assegnare i diritti tv internazionali

Dopo aver assegnato i diritti tv della Serie A per le prossime cinque stagioni, con una divisione delle partite tra DAZN e Sky leggermente modificata rispetto a quella del precedente accordo, i club della massima competizione italiana si ritroveranno a discutere per assegnare i diritti tv internazionali.

L'appuntamento è fissato nella giornata di oggi alle ore 14:30 in videoconferenza. Come riporta Calcio e Finanza ora l’obiettivo è lavorare sulla crescita diritti esteri. L’idea è di passare dagli attuali 250 milioni di euro a stagione ad almeno 400 milioni di euro a stagione, per spingere il totale da distribuire ai club.