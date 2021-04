Di Stefano: “Pioli legato al Milan. C’è compattezza con Maldini e Massara”

Peppe Di Stefano, inviato di 'Sky Sport', ha parlato del rapporto tra Stefano Pioli, Paolo Maldini e Frederic Massara. Le dichiarazioni

Questa mattina sono uscite alcune news che volevano uno Stefano Pioli in bilico in caso di finale di stagione deludente. Peppe Di Stefano, inviato di 'Sky Sport', ha parlato del rapporto tra l'allenatore, Paolo Maldini e Frederic Massara. Dichiarazioni che sembrano allontanare questa indiscrezione: "La "colpa" di essere stati quasi perfetti per un anno ha alzato di tanto le aspettative del mondo Milan e dei tifosi. Se il Milan un anno fa fosse stato a lottare tra quarto/quinto/sesto posto avremmo tutti detto che il Milan è cresciuto tanto. Pioli ha migliorato il suo livello numerico rispetto alle sue secondi stagioni, il problema è la seconda parte della stagione. Pioli è assolutamente legato al Milan fino al 2022, lui, Maldini e Massara sono compatti. Bisognerà vedere come andrà nelle prossime partite, perché non andare in Champions per qualche punto è un conto, crollare è un altro".